В Сумах похоронили 12-летнего школьника, который погиб в трагическом ДТП в Беларуси

Накануне тело мальчика его родители и медики привезли в Сумы спецавтомобилем из Бреста

В Сумах сегодня, 16 мая, похоронили 12-летнего Владислава Кушниренко, который погиб в трагическом дорожно-транспортном происшествии в Беларуси.

Как сообщил начальник управления молодежи и спорта Сумской облгосадминистрации Дмитрий Лантушенко, накануне тело мальчика его родители и медики привезли в Сумы спецавтомобилем из Бреста.

"Погибший, 2005 года рождения, был учеником Сумской городской гимназии №1. Проститься с ним по месту жительства собрались более 200 человек – преподаватели и воспитанники учебного заведения, представители власти, жители областного центра. Похоронили мальчика на одном из городских кладбищ Сум – на Барановке", – отметил чиновник.

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Между тем в больнице Бреста после трагического ДТП до сих пор остаются шестеро детей. Об этом сегодня на своей странице в Facebook сообщил руководитель аппарата Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, который вместе с сумскими медиками находится в Беларуси возле пострадавших детей и их родных.

"Информация о состоянии наших мальчиков в Бресте: Сергею, Михаилу, Артему и Илье немножко лучше. Сергея скоро уже можно будет транспортировать домой. Артема перевели из реанимации в ЛОР-отделение. Платона вывели из седации, он уже дышит самостоятельно, маму узнает. Андрея прооперировали вчера, операция прошла успешно, на сегодня запланирована еще одна операция. Он пока в медикаментозном сне и на искусственной вентиляции легких", – написал Живицкий.

По словам Лантушенко, транспортировать часть пострадавших детей в Украину можно будет не раньше начала следующей недели.

Как сообщалось, утром 13 мая в Каменецком районе Беларуси автобус с украинской детской футбольной командой попал в ДТП. Авария произошла на автодороге Р-98 "Каменец – Шерешево – Свислочь" вблизи с. Мартынюки.

Водитель, управляя автомобилем Renault Master, совершил попутное столкновение с погрузчиком "Амкодор". В результате столкновения погиб ребенок, находившийся на переднем пассажирском сиденье. Еще шестеро мальчиков с тяжелыми травмами были доставлены в Каменецкую районную больницу. У всех пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, а также переломы и вывихи.

По факту трагической ДТП в Беларуси возбудили уголовное дело и задержали водителя автомобиля.

14 мая прокуратура Сумской области начала уголовное производство по факту ненадлежащей организации поездки за границу 26 детей, попавших в трагическую ДТП на территории Беларуси. Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены по ч. 2 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей, повлекшее смерть несовершеннолетнего и тяжелые последствия) УК Украины.

15 мая 19 из 26 детей прибыли в Сумскую область.