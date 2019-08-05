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В Сумах поймали мужчину, который надругался над могилами погибших воинов АТО

Сегодня, 13:52

Сообщается, что задержанный имеет расстройства психического здоровья

/ Фото: Нацполиция

В Сумах поймали мужчину, который надругался над могилами погибших воинов АТО https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%8B Другие регионы Сообщается, что задержанный имеет расстройства психического здоровья

Полицейские Сум задержали злоумышленника, который вчера, четвертого августа, надругался над могилами воинов АТО похороненных на Аллее Героев.

Разоблачить злоумышленника полицейским помогли камеры видеонаблюдения, установленные на центральном городском кладбище.

Сообщается, что разоблачили злоумышленника в тот же день. Им оказался 48-летний житель областного центра, который имеет расстройства психического здоровья.

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Полиция квалифицировала данное событие по ч. 3 статьи 297 (надругательство над могилой) Уголовного кодекса Украины.

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Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения за совершенное преступление.

Согласно действующему законодательству, злоумышленнику грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от четырех до пяти лет или лишение свободы на срок от четырех до семи лет.

Напомним, в Новограде-Волынском на кладбище вандалы поиздевались над памятниками погибшим на Донбассе украинским военнослужащим, в том числе и над тремя могилами.

Кроме этого, в Винницкой области полиция задержала 14-летнего подростка, который повредил 60 памятников на кладбище в селе Корделевка. Во время общения он рассказал, что таким образом пытался успокоиться из-за ссоры с одноклассниками.

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