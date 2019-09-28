В Сумах прогремел взрыв на заводе: есть раненые

В Сумах спасатели ликвидировали пожар на заводе / Фото: ГСЧС

В Сумах произошел взрыв на заводе, в результате которого пострадали восемь человек. Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, инцидент произошел 28 сентября, в 10:50.

"На территории завода ООО "Гуала Кложерс Украина", в производственном цехе произошел взрыв оборудования с последующим горением. В результате взрыва, согласно предварительным данным, травмированы восемь человек", – говорится в сообщении спасателей.

В 11:17 пожар был локализован на площади 50 квадратных метров, в 11:55 – ликвидирован. К борьбе с огнем были привлечены 18 спасателей и четыре единицы техники.

В то же время, по информации начальника пресс-службы областного управления Нацполиции Эльвиры Бигановой, во время взрыва пострадали 10 работников предприятия. Всего в цеху находилось 19 человек.

Напомним, накануне мы сообщали о взрыве на территории пекарни в Сумской области. По данным спасателей, вспыхнула газовоздушная смесь, в помещении вылетели окна, частично были разрушены межкомнатные перегородки и санузел.

Инцидент произошел в ночную смену, когда работали три человека. Одна из сотрудниц оказалась в реанимации с серьезными ожогами. Причина возгорания выясняется.

Также мы сообщали о том, что в полиции Киева открыли уголовное производство по факту масштабного пожара на Вискозной улице. Там пылали автоцистерны с горючим. На данный момент правоохранители квалифицировали произошедшее как нарушение требований пожарной безопасности.

На место происшествия выезжали спасатели, наряды патрульных, следственно-оперативная группа Деснянского управления полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины и врачи скорой помощи.

По прибытии полицейские установили, что на территории, где произошел пожар, арендует площадь одно из предприятий, которое занимается перевозкой горюче-смазочных материалов. Спасатели немедленно приступили к ликвидации пожара. Огонь частично повредил пять тягачей, девять прицепов, а также полностью уничтожил один автомобиль и два прицепа. В результате происшествия никто не пострадал.

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