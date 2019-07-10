В Сумах произошла стрельба, есть раненые: опубликованы фото и видео

Среди пострадавших есть 15-летняя девушка











В центре Сум произошла стрельба, в результате которой ранения получили два человека. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

О стрельбе на переулке Терезова копам сегодня в 13:35 сообщили медики. Как сообщает местное издание sumy.today, ранения получили отец и его 15-летняя дочь. По словам сотрудника отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области Владимира Крупецких, предварительно, в пострадавших из пистолета стреляла женщина. Произошла стрельба в офисных помещениях второго этажа здания.

На данный момент пострадавшие находятся в больнице. В полиции событие уже квалифицировали по ч.2 ст.115 УК Украины "Покушение на убийство" и разыскивают стрелка.







Ранее новости "Сегодня" писали, что у супермаркета на Бессарабской площади Киева произошла стрельба. В полиции сообщили, что один из посетителей конфликтовал с покупателями, затем вышел на улицу, сделал несколько выстрелов вверх и скрылся. Позже появились кадры с места событий.

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