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В Сумах прошел фестиваль бездомных животных: появилось видео

16 сентября, 16:06

Десятке животных нашли хозяев

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В Сумах провели фестиваль бездомных животных "Друг из приюта". Как это было – видели журналисты "Сегодня".

Волонтеры устроили в городском парке показательные выступления 60 четырехлапых. Все они – жители местного Центра передержки. Организаторы фестиваля надеялись, что бесприютные найдут себе хозяев и дом.

У каждого из участников мероприятия – своя история: одних выбросили щенками замерзать, над другими издевались. Бездомных тщательно готовили к фестивалю – купали, стерилизовали, делали все необходимые прививки и даже дрессировали.

За час нашли хозяев десятку животных. Кроме того – собрали пожертвования, разыграв для гостей мероприятия призы.

"Мы решили, что пожертвование должно и человеку, его сделавшему, что-то принести. Наши волонтеры занимаются разными видами деятельности – кто-то делает макияж, кто-то маникюр. Мы представили сертификаты на эти услуги , и разыграли их", – рассказала организатор фестиваля "Друг из приюта" Алина Остапенко.

Ранее мы писали о том, что во Львовской области для выброшенной из окна многоэтажки кошки нашли новую семью. Подростки выбросили животное с девятого этажа и сняли это на видео.

Не так давно постоянный участник акций в защиту животных Виталий Дейнега рассказал в комментарии сайту "Сегодня"почему важно защищать животных.

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