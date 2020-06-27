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В Сумах чиновники разворовали 17 млн гривен, выделенных на закупку ИВЛ

27 июня, 16:17

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Больница недополучила 18 аппаратов ИВЛ

СБУ в Сумах разоблачила чиновников, из-за которых одна из клинических больниц города получила только пять с 23 обещанных аппаратов искусственной вентиляции легких, которые используют для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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"Согласно заключенному договору, коммерческой структуре было перечислено более 17 миллионов гривен бюджетных средств. На эту сумму фирма должна была поставить в больницу 23 аппарата ИВЛ. Однако фактически лечебное учреждение получило лишь 5 аппаратов. (…) Во время процедуры госзакупок чиновники искусственно завысили стоимость медицинского оборудования. Таким образом стоимость соответствующей продукции на 20% превысила рыночную", – написали на сайте.

Во время обысков по месту работы и жительства фигурантов правоохранители изъяли документы с доказательствами преступления. Сейчас медицинское оборудование проверяют на соответствие сертификата.

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Следователи уже начали уголовное производство по статье "злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия".

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Напомним, ранее в Сети появились фото аппарата ИВЛ производства украинского госпредприятия "Новатор". Этот аппарат – не инфузионный метод ИВЛ. Фактически это механическая рука, которая нажимает на мешок Амбу (грушу, качающую воздух).

В свою очередь министр здравоохранения рассказал, что МОЗ никогда не планировало закупать для больниц аппараты искусственной вентиляции легких у "Новатора".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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больницы Сумы коронавирус ИВЛ

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