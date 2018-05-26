В Сумах разоблачили телефонных мошенников, обманувших пенсионеров на 300 тыс грн

В Сумах полиция разоблачила группировку мошенников, совершивших не менее восьми телефонных мошенничеств, и нанесли ущерб на 300 тысяч гривен. Об этом сообщила глава пресс-службы Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова.

По ее информации, в полицию поступило несколько обращений от пенсионеров, которые сообщили, что их обманули. Пожилые граждане жаловались на аферистов, которые им звонили и рассказывали о родственниках в полиции, которые якобы совершили ДТП или нанесли телесные повреждения, и пострадавшие срочно нуждаются в безотлагательном лечении, на что нужны немалые деньги.

"После этого, по словам заявителей, возраст которых от 55 до 85 лет, трубка передавалась так называемым работникам полиции, которые якобы подтверждали данную информацию. Злоумышленники предлагали уладить вопрос за деньги. А когда пенсионеры соглашались, приходили к ним по месту жительства или просили перечислить деньги на их счета", – отметила Биганова.

В ходе следственно-розыскных мероприятий в поле зрения правоохранителей попала преступная группировка в составе трех сумчан в возрасте от 41 до 47 лет, двое из которых уже имели судимости за имущественные и наркопреступления.

"На этой неделе во время санкционированных обысков домов, где проживают подозреваемые, правоохранители изъяли мобильные телефоны и сим-карты, которые использовались во время афер, часть средств, полученных от преступной деятельности, а у одного – таблетки метадона, которые являются наркотическими и используются при заместительной терапии", – говорится в сообщении.

Полицейские доказали причастность злоумышленников не менее чем к восьми мошенничеств в городе, в результате чего пожилым людям был нанесен ущерб на сумму свыше 300 тыс. гривен. Также сообщается, что в отношении двух злоумышленников открыты уголовное производство еще и за незаконное хранение и сбыт наркотиков. По статье о мошенничестве задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее прокуратура Харьковской области передала в суд обвинительное заключение относительно банды аферистов, которые выманили у пожилых людей более 500 тысяч гривен, обещая им скидки в магазинах.

Также мы писали об аферистах, обиравших желающих обменять валюту "по выгодному курсу": "Мошенники через интернет договаривались с клиентом об обмене валюты по выгодному курсу. При этом не тратили средства на оборудование пункта обмена валют, а назначали встречу прямо на улице и меняли деньги в салоне автомобиля. Однако вместо настоящих купюр подсовывать так называемую "куклу", то есть обычные бумажки. После комплекса оперативно-розыскных мероприятий правоохранители узнали о встрече с возможными аферистами, а на месте происшествия увидели, что сделка похожа на ранее описанную пострадавшими в мошенничестве".

Кроме того, стоит напомнить о предупреждении полицейских, которые рассказали, как не попасть на крючок телефонных аферистов и дали советы по выявлению мошенников.