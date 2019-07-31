Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,09
27,98

В Сумах разыскивают хулигана, который портит дверь квартиры в многоэтажке

Сегодня, 15:40

Мужчина заливает в замочную скважину клей и забивает ее металлом

В Сумах разыскивают хулигана, который портит дверь квартиры в многоэтажке Другие регионы Мужчина заливает в замочную скважину клей и забивает ее металлом

В Сумах ищут вредителя, который портит дверь квартиры в одной из многоэтажек города. Парень периодически заливает клеем и забивает металлом замочную скважину.

Пострадавшие даже установили камеру видеонаблюдения, чтобы разоблачить хулигана. Но его лица под кепкой пока не рассмотрели. Кто этот человек – понятия не имеют, а также не понимают его мотивов.

Реклама

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области наказали мать подростка, который устроил погром на пешеходном мосту. За невыполнение родительских обязанностей Изюмский горрайонный суд оштрафовал мать подростка на 1700 гривен. Сам школьник сообщил суду, что разбивал фонари ради развлечения. К слову, в октябре прошлого года женщину уже штрафовали на 1700 гривен за недосмотр за детьми.

Напомним, не так давно в Луцке парни прицепили фаллоимитатор на автомобиль патрульных. Эта группа целый день развлекалась подобным образом: подбегала к машинам, цепляла игрушку, напоминающую мужской половой орган, на стекло и снимала реакцию людей на видео. "Заводиле" банды грозит уголовное преследование за хулиганство. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

квартиры хулиган многоэтажка розыск сумы

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Как понять, что в организме не хватает магния
Как понять, что в организме не хватает магния
Продукты и элементы для роста волос
Продукты и элементы для роста волос
С каждым годом люди становятся «несчастнее»
С каждым годом люди становятся «несчастнее»
Экс-Холостяк Дмитрий Черкасов раскрыл секреты воспитания сыновей
Экс-Холостяк Дмитрий Черкасов раскрыл секреты воспитания сыновей
Калорийность сала и его состав: можно ли его спортсменам?
Калорийность сала и его состав: можно ли его спортсменам?
Стало известно, кто «устроил свидание» на куполе Верховной Рады
Стало известно, кто «устроил свидание» на куполе Верховной Рады

Популярные статьи

Выборы Верховной Рады Украины 2019 онлайн: хроника от сайта
Выборы Верховной Рады Украины 2019 онлайн: хроника от сайта "Сегодня"Новости
Гибель ребенка на железной дороге: стали известны подробности расследования
Гибель ребенка на железной дороге: стали известны подробности расследованияЗапад
Массовое захоронение жестоко убитых детей и женщин нашли в Житомирской области: видео
Массовое захоронение жестоко убитых детей и женщин нашли в Житомирской области: видеоДругие регионы
На дне озера в Кировоградской области обнаружили страшную находку
На дне озера в Кировоградской области обнаружили страшную находкуДругие регионы
В Кировоградской области все село пришло на похороны жестоко убитой 16-летней девушки
В Кировоградской области все село пришло на похороны жестоко убитой 16-летней девушкиДругие регионы
В Полтавской области перевернулась маршрутка с пассажирами: есть пострадавший
В Полтавской области перевернулась маршрутка с пассажирами: есть пострадавшийДругие регионы