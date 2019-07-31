Мужчина заливает в замочную скважину клей и забивает ее металлом

В Сумах разыскивают хулигана, который портит дверь квартиры в многоэтажке 2019-07-31T15:40:00+03:00 Другие регионы Мужчина заливает в замочную скважину клей и забивает ее металлом

В Сумах ищут вредителя, который портит дверь квартиры в одной из многоэтажек города. Парень периодически заливает клеем и забивает металлом замочную скважину.

Пострадавшие даже установили камеру видеонаблюдения, чтобы разоблачить хулигана. Но его лица под кепкой пока не рассмотрели. Кто этот человек – понятия не имеют, а также не понимают его мотивов.

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Ранее мы сообщали, что в Харьковской области наказали мать подростка, который устроил погром на пешеходном мосту. За невыполнение родительских обязанностей Изюмский горрайонный суд оштрафовал мать подростка на 1700 гривен. Сам школьник сообщил суду, что разбивал фонари ради развлечения. К слову, в октябре прошлого года женщину уже штрафовали на 1700 гривен за недосмотр за детьми.

Напомним, не так давно в Луцке парни прицепили фаллоимитатор на автомобиль патрульных. Эта группа целый день развлекалась подобным образом: подбегала к машинам, цепляла игрушку, напоминающую мужской половой орган, на стекло и снимала реакцию людей на видео. "Заводиле" банды грозит уголовное преследование за хулиганство.

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