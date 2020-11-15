В Сумах с понедельника открываются школы

В Сумах с понедельника, 16 ноября, ученики 5-11 классов могут вернуться к учебе в школах, а воспитанники кружков – посещать учреждения внешкольного образования.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Сумского горсовета.

Соответствующее решение было принято в связи с отменой Кабмином понятия "уровень эпидемической опасности распространения COVID-19", соответственно теперь в Украине разделения на зоны карантина, а Сумы до этого входили в "красную".

Тем не менее, как уточнили в горсовете, возвращение в учебные заведения зависит от ситуации с заболеваемостью, здания школы, количества классов и пр., поэтому последнее слово остается за директорами школ.

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"Руководителям учебных заведений рекомендовано принять решение о формате обучения: по очной форме, смешанной или с частичным использованием технологий дистанционного обучения", – говорится в сообщении.

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Напомним, 11 ноября Кабмин принял постановление №1100 от 11 ноября, которым отменил адаптивный карантин с разделением на зоны и ввел карантин выходного дня.

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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