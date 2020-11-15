Українська
$ 28,2
33,27
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

В Сумах с понедельника открываются школы

15 ноября, 03:38

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Также дети смогут посещать кружки

В Сумах с понедельника, 16 ноября, ученики 5-11 классов могут вернуться к учебе в школах, а воспитанники кружков – посещать учреждения внешкольного образования.

Реклама

Об этом говорится в сообщении на сайте Сумского горсовета.

Соответствующее решение было принято в связи с отменой Кабмином понятия "уровень эпидемической опасности распространения COVID-19", соответственно теперь в Украине разделения на зоны карантина, а Сумы до этого входили в "красную".

Тем не менее, как уточнили в горсовете, возвращение в учебные заведения зависит от ситуации с заболеваемостью, здания школы, количества классов и пр., поэтому последнее слово остается за директорами школ.

В тренде
Ситуация на Донбассе: боевики пять раз открывали огонь по позициям ВСУ

"Руководителям учебных заведений рекомендовано принять решение о формате обучения: по очной форме, смешанной или с частичным использованием технологий дистанционного обучения", – говорится в сообщении.

Реклама

Напомним, 11 ноября Кабмин принял постановление №1100 от 11 ноября, которым отменил адаптивный карантин с разделением на зоны и ввел карантин выходного дня.

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

школа школьники карантин Сумы коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Не хотел одеваться: в Полтавской области воспитательница с криками
Не хотел одеваться: в Полтавской области воспитательница с криками "втрясла" в штаны ребенка (видео)Другие регионы
"Большей глупости я не видел": мэр Черкасс выступил против карантина выходного дняДругие регионы
Карантин выходного дня: какие города бойкотируют решение Кабмина
Карантин выходного дня: какие города бойкотируют решение КабминаУкраина
В Сумской области мужчина изнасиловал девочку на кладбище
В Сумской области мужчина изнасиловал девочку на кладбищеДругие регионы
Радуцкий дал печальный прогноз, когда Украина выйдет на 15 тысяч новых COVID-больных ежедневно
Радуцкий дал печальный прогноз, когда Украина выйдет на 15 тысяч новых COVID-больных ежедневноУкраина
"Карантин – смерть экономики". Протесты рестораторов накрыли пять городов Украины (фото и видео)Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять