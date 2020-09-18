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В Сумах "смотрящий" организовал поставки наркотиков в колонию (фото)

18 сентября, 17:17

Руслан Ровик Руслан Ровик

В "бизнесе" принимали участие ранее осужденные друзья уголовного авторитета

В Сумской области полиция ликвидировала канал поставки наркотиков в исправительную колонию.

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Как сообщили в областном управлении Нацполиции, в переброске запрещенных веществ участвовала целая группировка, а ее организатором был так называемый "смотрящий".

"Организовал поставку наркотиков в госучреждение 27-летний криминальный "авторитет", который отбывает наказание в исправительной колонии. Привлек к деятельности четырех местных жителей, которые ранее также находились в стенах колонии", – говорится в сообщении.

Поставляли "товар", просто перебрасывая его через стены, а каждый член группировки отвечал за свой "участок работы".

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Так, организатор сообщал, сколько необходимо "товара", и потом продавал его осужденным, другие участники покупали каннабис и доставляли его к стенам тюрьмы.

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"Пока один из злоумышленников перебрасывал пакет на территорию исправительной колонии, второй контролировал прилегающую территорию. На территории колонии "товар" забирали заключенные, после чего передавали уголовному "авторитету". Обычно вес упаковки составлял 800 граммов", – рассказали в полиции.

В результате проведения санкционированных обысков по месту жительства фигурантов и по месту отбывания наказания криминального "авторитета" правоохранители изъяли пакеты и свертки с каннабисом.

Ранее мы сообщали, что под Мелитополем разоблачили наркофермеров, которые вырастили немалую партию двухметровых кустов конопли.

Также напомним, в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

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наркотики колония Сумы смотрящий каннабис

Источник: Сегодня

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