В Сумах студенты изобрели съедобные пакеты

Сегодня, 13:43

На вкус необычные пакеты, как лапша 


В Сумах студенты-изобретатели создали съедобные пакеты – на вкус они как обычная лапша. Это уже второе ноу-хау молодых ученых – перед этим они придумали питательные стаканчики.

Съедобные пакеты студенты создали во время первых попыток сделать экоаналог обычного полиэтиленового пакета. Начальные экземпляры, рассказывают ученые, быстро высыхали и ломались. Поэтому технологию совершенствовали, и достигли желаемого результата. Первые удачные пакеты хранят в лаборатории уже больше месяца: они не потеряли ни внешних, ни практических свойств.

"Поскольку эти пакеты состоят из натуральных компонентов, красители тоже натуральные, поэтому их обычно можно съесть, но их надо замочить, чтобы они стали такие набухшие", -  рассказал Дмитрий Бидюк, доцент кафедры пищевых технологий.

Идею и первые образцы так называемой "смакотары" ученые повезут в Копенгаген на мировой конкурс стартапов. Но продать свою разработку и поставить на массовое производство, говорят, согласны только в Украине.

Ранее украинские разработчики создали необычную посуду для популярного напитка. Кофе наливают в вафельные стаканы и закрывают вафельной же крышкой.

Кроме того, в Украине разработали одноразовую эко-посуду из кукурузы и зубные щетки из целлюлозы.
еда, экология, студенты, изобретение, сумы, пакеты

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