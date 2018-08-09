В Сумах установили новый рекорд: в городе одновременно прозвенел 1371 будильник

Самым бодрым в Украине стало сегодняшнее утро для жителей Сум. На рассвете в сквере Шевченко установили национальный рекорд по одновременному звону будильников.

Сегодня в городе одновременно зазвенел 1371 будильник. Звенели и обычные будильники, и те, что установлены на телефонах. Примечательно, что в установлении рекорда приняли участие две собаки, а одна женщина умудрилась держать одновременно в руках шесть будильников.

Не так давно в Чернигове установили сразу два национальных рекорда: наибольшее количество близнецов на одной локации и самая большая разница в возрасте между парами двойняшек.

Кроме того, новый мировой рекорд по парашютному спорту установили на аэродроме "Коротич" под Харьковом – 57 парашютисток в свободном полете собрали большую фигуру и дважды ее перестроили.

А в Скадовске Херсонской области во время фестиваля воздушных змеев "Цветное небо" школьники в возрасте от 6 до 17 лет установили рекорд, запустив в небо около полтысячи воздушных змеев общей длиной в полкилометра.