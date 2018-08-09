В Сумах установили новый рекорд: в городе одновременно прозвенел 1371 будильник

Сегодня, 13:43

В установлении рекорда участвовали даже собаки


Самым бодрым в Украине стало сегодняшнее утро для жителей Сум. На рассвете в сквере Шевченко установили национальный рекорд по одновременному звону будильников.

Сегодня в городе одновременно зазвенел 1371 будильник. Звенели и обычные будильники, и те, что установлены на телефонах. Примечательно, что в установлении рекорда приняли участие две собаки, а одна женщина умудрилась держать одновременно в руках шесть будильников.

Не так давно в Чернигове установили сразу два национальных рекорда: наибольшее количество близнецов на одной локации и самая большая разница в возрасте между парами двойняшек.

Кроме того, новый мировой рекорд по парашютному спорту установили на аэродроме "Коротич" под Харьковом – 57 парашютисток в свободном полете собрали большую фигуру и дважды ее перестроили.

А в Скадовске Херсонской области во время фестиваля воздушных змеев "Цветное небо" школьники в возрасте от 6 до 17 лет установили рекорд, запустив в небо около полтысячи воздушных змеев общей длиной в полкилометра
рекорд, сумы, будильник

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие

Андрей Говоров. Фото AFP

Украинец Говоров с рекордом победил на чемпионате Европы по плаванию

7 Августа, 20:50

Украинец будет иметь еще одну возможность побороться за медаль в Шотландии

Другие регионы

В Чернигове установили сразу два национальных рекорда

6 Августа, 01:24

Официальное название рекорда "Самое большое количество двойняшек-близнецов на одной локации"
Загрузка...

Другие регионы

Фото: pixabay.com

В Херсонской области начался фестиваль арбузов: чем удивляли фермеры

4 Августа, 17:33

Рекордсменом ярмарки в этом году стал арбуз весом 25 килограмм

Харьков

Фото: кадр из видео

Под Харьковом парашютистки установили новый мировой рекорд

2 Августа, 12:35

Женщины из 19 стран мира в свободном полете выполнили два перестроения большой формации
Загрузка...