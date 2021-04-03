В Сумах ужесточили карантин: список новых ограничений

В Сумах, которые остаются в красной зоне карантина, ввели новые ограничения из-за коронавируса.
Об этом сообщила пресс-служба городского совета.
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Накануне на внеочередном заседании исполкома было принято решение на время действия красной зоны (с 3 до 11 апреля) ввести следующие ограничения:
- запрещено посещение мест отдыха (парков, спортивных площадок, набережных) компаниями более трех человек;
- запрещено находиться в местах общего пользования, в том числе на улице, без маски или респиратора;
- закрываются все учебные заведения (школы, колледжи, институты и университеты), кроме дошкольных и профессиональных спортивных;
- супермаркеты могут работать только при функционировании всех касс;
- полиция и спасатели обязаны информировать жителей города о введенных ограничениях при помощи громкоговорителей.
Если ситуация не улучшится, срок действия ограничений может быть продлен.
Напомним, что в большинстве областей действуют эпидемиологические ограничения. Сайт "Сегодня" разбирался, сколько нужно времени, чтобы выйти из "красной зоны.
А ранее вышел новый выпуск ютуб-шоу пенсионера-влогера Деда Панча, где он раскрыл 5 фактов о новом локдауне, которые должен знать каждый, и объяснил: что, где и когда будет закрыто. Он также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы.
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