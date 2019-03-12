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В Сумах юношу, подозреваемого в изнасиловании, отправили под домашний арест

Сегодня, 16:55

В прокуратуре объяснили, почему не требовали для подозреваемого содержания в СИЗО

Фото: пресс-служба прокуратуры Запорожской области
В Сумах юношу, подозреваемого в изнасиловании, отправили под домашний арест //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5c3/258/5c45c325871e9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5c3/258/5c45c325871e9.jpg Другие регионы В прокуратуре объяснили, почему не требовали для подозреваемого содержания в СИЗО

В Сумах 16-летнему парню, которого подозревают в изнасиловании, избрали меру пресечения в виде содержания под домашним арестом сроком на 60 дней.

Как сообщил спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в своем Facebook, решение о мере пресечения было принято Ковпаковским районным судом по ходатайству следователя, согласованного прокурором – подозреваемого отправили на круглосуточный домашний арест с использованием электронного средства контроля.

"Поскольку, согласно действующему законодательству, изнасилование – это преступление средней тяжести, а подозреваемый является несовершеннолетним, то у прокуратуры не было никаких оснований обращаться с ходатайством об избрании 16-летнему юноше меры пресечения в виде содержания под стражей", – объяснил первый заместитель главы Сумской городской прокуратуры Роман Удовиченко.

Лысенко напомнил, что преступление было совершено в Сумах 8 марта, около 23 часов – на молодую женщину, которая возвращалась с работы домой, в одном из переулков возле улицы Троицкой напал неизвестный и, угрожая расправой, изнасиловал ее.

Случайный прохожий напугал преступника, и тот убежал, а очевидец вызвал полицию и врачей скорой помощи. Через несколько часов патрульные, по описанию потерпевшей, разыскали подозреваемого и доставили его в отдел полиции.

По результатам проведения первоочередных следственных действий парню сообщили о подозрении по статье "изнасилование", санкция которой предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В Харькове суд избрал меру пресечения мужчине, которого подозревают в изнасиловании девушки-провизора.  Как оказалось, подозреваемый ранее уже был семь раз судим, и три из этих судимостей – за изнасилования.

При этом во время судебного заседания, когда фигуранту избирали меру пресечения, он признал свою вину и просил отправить его под домашний арест, объясняя это тем, что дома его ждут двое детей и безработная жена, которых нужно кормить. Несмотря на просьбы подсудимого, судья решил отправить его в СИЗО сроком на 60 дней. 

Также мы писали о том, что в Харькове копы задержали мужчину, который изнасиловал падчерицу. Мужчина угрожал девушке, что выгонит ее из дому, если она не вступит с ним в половую связь.

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Тег изнасилование, сумы, насильник, подозреваемый

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