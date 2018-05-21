В Сумах задержали смертельно пьяного водителя

Сегодня, 17:52

У мужчины зафиксировали 3,65 промилле алкоголя, что более чем в 18 раз превышает допустимую норму

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Во время патрулирования улицы 6-й Продольной в Сумах, патрульные остановили автомобиль ВАЗ-2101, водитель которого нарушил ПДД. 

Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции Сумской области, мужчина имел признаки алкогольного опьянения, также у него отсутствовали документы, которые должен иметь при себе водитель транспортного средства. Освидетельствование на состояние опьянения зафиксировал у мужчины 3,65 промилле алкоголя, что более чем в 18 раз превышает допустимую норму.

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Фото: facebook.com/sumypolice

Полицейские составили на сумчанина админпротокол по статье 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП и вынесли постановление по ст. 126 (управление без соответствующих документов) КоАП.

Напомним, пьяный водитель во время утренних гонок по улицам Киева разбил девять авто.

Также мы писали, что пьяная женщина в Запорожье устроила тройное ДТП.

Ранее сотрудники полиции задержали пьяную компанию на "Жигулях". Мужчины поехали на рыбалку с одним спиннингом на троих, после чего в состоянии алкогольного опьянения решили сесть в машину и поехать домой. 
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Источник:

"Сегодня"

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