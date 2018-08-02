В Сумах застрелили экс-чиновника горсовета: новые подробности

В пригороде Сум в Барановке 2 августа нашли мертвым бывшего депутата и чиновника горсовета Анатолия Жука.

По данным источника OBOZREVATEL, его застрелили во дворе частного дома. Тело лежало возле ворот на животе.

Жука застрелили в голову. Отмечается, что киллер бросил пистолет на месте преступления. Анатолий Жук ранее судим за хулиганство и хранение оружия. Его также связывали с вором в законе Лера Сумским.

"На территории домовладения стоит автомобиль Жука, Porsche Cayenne, с открытой дверью. Возможно, его застрелили сразу после того, как он приехал", – добавил источник.

Также появились первые кровавые фото с места убийства. Кроме пистолета возле тела нашли стреляную гильзу.

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В пресс-службе Нацполиции Сумской области сообщили, что в 19.12 в дежурную часть поступило сообщение от 58-летнего отца о том, что он пришел в гости к сыну, которого обнаружил мертвым.

"Установлено, что погибший скончался во дворе собственного дома по ул. Л. Толстого в результате огнестрельного ранения, которое оказалось смертельным. Рядом с местом происшествия полиция нашла пистолет. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа полиции, работники кинологической службы", – отметили в ведомстве.

Напомним, что 24 мая в Черкассах вооруженный мужчина ворвался в офис и, угрожая гранатой, закрылся в кабинете и устроил стрельбу. Во время штурма помещения полиция обнаружила одного раненого и одного убитого.

В результате перестрелки был убит депутат облсовета от ВО "Батькивщина", бывший заместитель городского головы Сергей Гура. По данным СМИ, нападавшим оказался работник одного из предприятий Гуры по имени Николай Гончар.

В черкасской ячейке партии ВО "Батькивщина" подтвердили гибель депутата Черкасского облсовета Сергея Гуры во время нападения в центре Черкасс.