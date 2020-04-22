В Сумах женщину с температурой отказались принять несколько больниц: она умерла

В Сумах, несмотря на разгар эпидемии коронавируса, медики нескольких больниц не приняли на лечение пожилую женщину с повышенной температурой. Позже больная скончалась.
За расследование инцидента уже взялись копы. В пресс-службе местной полиции рассказали, что женщина скончалась 20 апреля в приемном отделении Сумской областной клинической больнице. Выяснилось, что она – 79-летняя жительница Путивльского района, но с декабря прошлого года она жила в Сумах у дочери. Кроме повышенной температуры, у женщины был сахарный диабет.
Когда женщине стало хуже, к ней вызвали "скорую". Медики пытались помочь больной, но попытки передать ее на лечение в больницы города оказались безуспешными – больную с высокой температурой медучреждения принимать не хотели. В приемное отделение областной клинической больницы женщину приняли только после звонка фельдшера бригады "скорой" в полицию. Там она и умерла.
"Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 140 "Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником" Уголовного кодекса Украины", - рассказали в полиции.
Отметим, что на данный момент в Сумской области коронавирусную инфекцию подтвердили у 86 человек. 23 больных уже удалось вылечить.
Также мы сообщали, что в Сумской области полиция разыскивает двух мошенниц, которые обокрали пожилого мужчину, напуганного распространением коронавируса.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что карантин планируют продлить до 12 мая.
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