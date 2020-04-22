Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,08
29,36
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

В Сумах женщину с температурой отказались принять несколько больниц: она умерла

22 апреля, 10:36

Тина Наринецкая

Копы уже начали расследование инцидента

В Сумах, несмотря на разгар эпидемии коронавируса, медики нескольких больниц не приняли на лечение пожилую женщину с повышенной температурой. Позже больная скончалась.

За расследование инцидента уже взялись копы. В пресс-службе местной полиции рассказали, что женщина скончалась 20 апреля в приемном отделении Сумской областной клинической больнице. Выяснилось, что она – 79-летняя жительница Путивльского района, но с декабря прошлого года она жила в Сумах у дочери. Кроме повышенной температуры, у женщины был сахарный диабет.

Когда женщине стало хуже, к ней вызвали "скорую". Медики пытались помочь больной, но попытки передать ее на лечение в больницы города оказались безуспешными – больную с высокой температурой медучреждения принимать не хотели. В приемное отделение областной клинической больницы женщину приняли только после звонка фельдшера бригады "скорой" в полицию. Там она и умерла.

Реклама

"Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 140 "Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником" Уголовного кодекса Украины", - рассказали в полиции.

В тренде
На Донбассе боевики усилили обстрелы: в рядах ВСУ – серьезные потери

Отметим, что на данный момент в Сумской области коронавирусную инфекцию подтвердили у 86 человек. 23 больных уже удалось вылечить.

Также мы сообщали, что в Сумской области полиция разыскивает двух мошенниц, которые обокрали пожилого мужчину, напуганного распространением коронавируса.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что карантин планируют продлить до 12 мая.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

смерть женщина больницы Сумы коронавирус сумская область

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 22 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 22 апреляУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 22 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 22 апреля и все подробности из регионовУкраина
В Житомирской области сгорела столетняя церковь и 40 домов
В Житомирской области сгорела столетняя церковь и 40 домовДругие регионы
"Комендантский час" ввели еще в одной области УкраиныДругие регионы
В райцентре на Винничине за сутки нашли более 30 зараженных коронавирусом: почти все – медики
В райцентре на Винничине за сутки нашли более 30 зараженных коронавирусом: почти все – медикиДругие регионы
В Винницкой области коронавирусом заразились 296 человек: где их больше всего
В Винницкой области коронавирусом заразились 296 человек: где их больше всегоДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...