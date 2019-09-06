В Сумской области уже неделю ищут мать с тремя детьми

Женщина и дети утром ушли из дома и не вернулись

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Сумкой области разыскивают мать и троих ее детей, которые пропали неделю назад. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Все пропавшие – жители Шостки. Как выяснилось, 27-летняя Елена Карпенко вместе со своими детьми вышли из дома около 8:00 утра 29 августа и до сих пор не вернулись. Кроме того, полицейские рассказали, как выглядят пропавшие и опубликовали их фото.

На вид Елене Карпенко 25-30 лет, рост женщины – 150-155 см. Она среднего телосложения, лицо овальное, волосы русые, прямые, а глаза серо-голубые. Кроме того, у женщины на подбородке есть небольшой шрам.

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Фото: ГУНП в Сумской области

У ее детей также имеют русые волосы, у них серо-голубые глаза, а на подбородках "ямочки".

Самому старшему ребенку, Карпенко Анастасии, 2009 года рождения на вид 9-11 лет. Рост девочки – 120-125 см, плотного телосложения. Также она может передвигаться на костылях или хромать.

Фото: ГУНП в Сумской области

Пропавший мальчик Дмитрий Карпенко – 2012 года рождения. На вид ребенку 6-7 лет, рост 100-105 см. На его голове в районе теменной области есть шрам размером 2-3 см.

Фото: ГУНП в Сумской области

Младшей девочке, 2014 года рождения, Ане Карпенко – на вид 4-5 лет. Рост ребенка – 50-70 см, а среднего телосложения.

Фото: ГУНП в Сумской области

Напомним, ранее в Киеве пропавшего 15-летнего подростка нашли мертвым. Подросток упал с большой высоты, его тело прохожие обнаружили на Большой Житомирской.

Также мы сообщали, что в Харькове пропавших детей будут искать с помощью СМС. Харьковчане получат сообщения с приметами пропавших детей, если находились поблизости.

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