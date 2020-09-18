В сумском селе мужчина открыл стрельбу из ружья на улице

В Сумской области, где недавно полиция накрыла орудовавшую в поездах банду, произошел инцидент с применением оружия.
Стрельбу открыл один из жителей села Верхнее Песчаное, расположенного неподалеку от областного центра.
По рассказам очевидцев, мужчина был нетрезв, и сначала провоцировал конфликт с компанией, которая отдыхала. Его прогнали. Но через несколько минут мужчина вернулся с оружием и стал палить по людям. Те начали прятаться и вызвали патрульных.
Объяснить копам свои действия стрелявший не смог. По словам свидетелей, он был очень пьян.
Следствие открыло уголовное производство.
Ранее "Сегодня" сообщали о стрельбе в одном из ТРЦ киевского района Оболонь.
В результате стрельбы молодой мужчина получил огнестрельное ранение и попал в больницу.
Предварительно установлено: в помещении заведения между потерпевшим и несколькими неизвестными возникла ссора. Впоследствии один из участников достал пистолет (предварительно травматического действия) и несколько раз выстрелил в оппонента.
Также мы рассказывали, как в Соединенных Штатах, в Лос-Анджелесе, неизвестный открыл стрельбу по полицейским.
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