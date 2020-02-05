В Сумской области девочка изрезала мать ножом: что произошло

Причиной агрессии стал запрет матери на прогулку с друзьями

Иллюстрация / Фото: Нацполиция

В Сумской области 13-летняя девочка напала с ножом на собственную мать, которая запретила ей выйти гулять с друзьями.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, инцидент произошел в городе Кролевец – копы получили информацию от бригады скорой помощи о том, что агрессивно настроенный 13-летний ребенок нанес ножом телесные повреждения своей матери.

Женщину с проникающей колото-резаной раной передней брюшной стенки и резаными ранами на предплечьях доставили в больницу.

"Предварительно установлено, что агрессию девочки вызвал запрет матери идти на прогулку в город с друзьями. Сейчас с девочкой работают педагоги, медики и психологи. Раненой женщине врачи оказали всю необходимую помощь, ее жизни ничего не угрожает", – заверил начальник местного отдела полиции.

Было открыто уголовное производство по статье "умышленное тяжкое телесное повреждение", копы выясняют все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее под Киевом молодой парень пытался зарезать своих мать и сестру. Копы по горячим следам задержали подозреваемого в покушении на двойное убийство.

Также сообщалось, что в Харькове пьяный мужчина ночью устроил кровавые разборки – он забил до смерти сожительницу и сломал ногу полицейскому.

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