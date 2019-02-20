В Сумской области директор КП попался на взятке в 70 тысяч гривен

Взяточник вымогал более 70 тысяч гривен за доставку 20 грузовиков песка

Иллюстрация.

В Сумской области директор КП попался на взятке в 70 тысяч гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/168/67e/5c616867eca04.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/168/67e/5c616867eca04.png 2019-02-20T15:10:00+02:00 Другие регионы Взяточник вымогал более 70 тысяч гривен за доставку 20 грузовиков песка

В Сумской области директор одного из коммунальных предприятий Лебединского городского совета попался на вымогательстве взятки в 70 тысяч гривен.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Сумской области, чиновник "зарабатывал" на том, что, злоупотребляя властью, незаконно продавал песок и предоставлял в пользование транспортные средства предприятия без заключения соответствующих договоров.

В частности, руководитель предприятия требовал взятку в сумме 70,1 тысяч гривен за загрузку и доставку 20 грузовиков песка. 20 февраля был задокументирован факт передачи 63 тысячи гривен от мужчины, который накануне передал чиновнику еще 7 120 гривен.

В настоящее время проводятся следственные действия, решается вопрос об уведомлении злоумышленника о подозрении по статье "вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом", санкция которой предполагает лишение свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.

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В международной антикоррупционной организации Transparency International только отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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