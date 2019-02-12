В Сумской области две пенсионерки отдали аферистам почти 170 тысяч гривен

80-летние женщины доверились неизвестным и отдали им огромные деньги

Копы зафиксировали новые факты мошенничества. Фото: Факты

В Сумской области две пенсионерки отдали аферистам почти 170 тысяч гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/19a/aa3/5c419aaa35d92.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/19a/aa3/5c419aaa35d92.jpg 2019-02-12T17:02:00+02:00 Другие регионы 80-летние женщины доверились неизвестным и отдали им огромные деньги

В Сумской области две пенсионерки отдали телефонным мошенникам почти 170 тысяч гривен. Пострадавшими оказались две 80-летних женщины из Сум и Глухова.

Как сообщили в пресс-центре областного управления Нацполиции, 11 февраля аферисты, используя распространенные схемы: "ваша дочь в полиции" и "звонок из банка", выманили у пожилых женщин немалые суммы.

Так, около 23:00 на мобильный телефон 80-летней сумчанки позвонила женщина, которая, назвавшись ее дочерью, плача, просила о помощи: якобы в ДТП, случившемся по ее вине, пострадал человек, и на срочную операцию нужны большие средства, а если пациент умрет, "дочь" могут осудить.

"Пенсионерка собрала все имеющиеся деньги в сумме не менее 100 тысяч гривен и передала неизвестному курьеру. Только на утро она поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась за помощью к правоохранителям", - заявили копы.

Другой пострадавшей стала 80-летняя жительница города Глухов – ей позвонила неизвестная женщина, которая назвалась работником одного банков и предложила разблокировать пенсионную карточку, доступ к которой был запрещен якобы из-за попытки несанкционированного снятия наличных.

"Поверив собеседнице, пенсионерка назвала все тайные коды доступа к своему финансовому документу, в результате чего с ее счета были сняты 73 тысячи гривен", – говорится в сообщении.

Полиция по обоим фактам открыла уголовные производства по статье "мошенничество" и устанавливают личности злоумышленников, а также их местонахождение.

Напомним, ранее мы писали, что телефонные мошенники обокрали жителя Кременца на 15 тысяч гривен.Мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка, а потом выманил у своей жертвы данные для доступа к его счету.

Кроме этого, летом в Сумской области аферист, который представился банкиром, украл у женщины 150 тысяч гривен. Для обмана своей жертвы мошенник использовал прием с блокированием банковской карты.

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