В Сумской области фермер погорел на вымогательстве 20 тысяч долларов

Сегодня, 10:20

Задержанному грозит до семи лет тюрьмы

У задержанного изъяли 19 тысяч долларов. Фото: Facebook Андрея Лысенко
У задержанного изъяли 19 тысяч долларов. Фото: Facebook Андрея Лысенко

Генеральная прокуратура рапортует о задержании вымогателя, требовавшего у частного предпринимателя 20 тысяч долларов.

Об этом спикер Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко сообщает на своей странице в Facebook.

Шосткинская местная прокуратура, сотрудники Шосткинского отдела полиции и Шосткинского межрайонного отдела управления СБУ в Сумской области задокументовали факт вымогательства 20 тыс. долларов неправомерной выгоды руководителем фермерского хозяйства от частного предпринимателя.

Как оказалось, после получения внушительной суммы фермер должен был передать предпринимателю документы и не мешать заключению с местными жителями договоров аренды земельных участков площадью около 90 га.

19 мая руководителя фермерского хозяйства задержали непосредственно после получения 19 тыс. долларов. До избрания меры пресечения задержанный будет находиться в изоляторе временного содержания.

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 368-3 (вымогательство и получение неправомерной выгоды юридическим лицом частного права независимо от организационно-правовой формы действий с использованием предоставленных ему полномочий в интересах того, кто предлагает, обещает предоставляет такую выгоду) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, в марте 2018-го на получении взятки в 4,5 тысячи долларов был задержан депутат Сумского городского совета, который вымогал деньги с предпринимателя за продление срока аренды земельного участка.

А в апреле 2017-го в Сумской области таможенник-взяточник погорел на вымогательстве денег у пассажиров поездов. При задержании злоумышленник пытался избавиться от денег и сопротивлялся правоохранителям.
взятка, фермер, Лысенко, сумская область
Источник:

"Сегодня"

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