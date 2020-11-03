В Сумской области кандидат в депутаты пытался сфальсифицировать результаты выборов

Политическая партия претендента в депутаты не преодолела 5% барьер

Служба безопасности Украины в Сумской области блокировала попытку кандидата в депутаты одного из горсоветов сфальсифицировать результаты выборов в свою пользу во время проведения выборов.

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Как рассказали в пресс-службе СБУ, по предварительной версии следствия, претендент пытался заставить системного администратора городской территориально-избирательной комиссии незаконно внести изменения в электронный кабинет в пользу политической силы кандидата.

По результатам экзитполов, эта политическая партия не преодолела 5% барьер, поэтому не могла пройти в городской совет.

"Кандидат предложил системному администратору неправомерную выгоду за внесение ложных данных в электронный кабинет городской избирательной комиссии. За деньги работник комиссии должен был искусственно увеличить количество голосов за политсилу на 140 избирателей. Стоимость "услуг" должна была определиться после результатов фальсификации", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что оперативники СБУ не допустили вмешательства в избирательную систему.

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По месту жительства злоумышленника копы изъяли доказательства противоправной деятельности, в частности "переписку" с работником территориальной избирательной комиссии о деталях и условия фальсификации.

Кандидату в депутаты сообщено о подозрении. Продолжаются следственные действия.

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Ранее мы сообщали, что лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что в 208-м округе происходил подкуп избирателей, а сами выборы были сфальсифицированы.

Также напомним, "Опора" раскрыла "адресную" схему фальсификации местных выборов.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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