В Сумской области контрабандисты строили мост через границу: видео

В Сумской области пограничники перехватили контрабандистов / Фото: ГПСУ

В Сумской области контрабандисты пытались построить мост для незаконного пересечения границы.

Как сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы, стражи границы задержали с поличным группу мужчин, которые пытались проложить доски через болотистую местность для проезда машин через границу.

Пограничники сумели задержать одного из "строителей" – гражданина Украины, а его "сообщники" скрылись на территории России.

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Пограничники превентивно направили в данный район дополнительный пограничный наряд, учитывая информацию о повторной попытке контрабандистов пересечь данный участок границы.

"Патрулируя это направление в районе населенного пункта Пожня, пограничники сначала услышали шум двигателя, а впоследствии за несколько метров от госграницы заметили автомобиль УАЗ, который двигался от границы в тыл Украины. Увидев правоохранителей, водитель остановился и начал бежать на территорию России", – сообщили пограничники.

В автомобиле без номеров были обнаружены мешки со строительными материалами, электрооборудованием и парфюмерией.

Было установлено, что автомобиль незаконно пересек границу с территории России. Сейчас выясняются причастные лица и владелец транспортного средства. Автомобиль вместе с грузом доставлен в пограничное подразделение, в установленном порядке он будет передан работникам фискальной службы.

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