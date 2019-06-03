В Сумской области люди собирают мусор, чтобы отремонтировать старинное поместье

За последние десятилетия памятник архитектуры превратили на свалку

В Глухове Сумской области открыли сортировочную линию для бытового мусора. Собранные средства потратят на ремонт местной достопримечательности архитектуры середины 19 века. Чья идея и откликнулись ли на нее люди – узнавали журналисты "Сегодня".

Это поместье в Глухове построили в середине 19 века. Сначала оно принадлежало основателю первой в Сумской области фарфоровой фабрики Андрею Миклашевскому. Владелец завещал, чтобы после его смерти тогдашняя Глуховская дума сделала здесь приют для бездомных, но власть распорядилась иначе и организовала в здании почтово-телеграфную станцию. Отделение работало почти до конца 90-х. Но за последние десятилетия местные превратили этот памятник архитектуры на свалку мусора.

Как одновременно и очистить, и спасти старинное здание, придумал местный историк Александр. Сваленный в здании хлам он отсортировал и сдал на переработку и выручил первые 20 тысяч гривен. Теперь здесь заработал целый пункт приема вторсырья, в котором собирают и сортируют мусор со всего города.

Когда имение очистили от хлама, строители обследовали здание. В крыше обнаружили два проблемных мест. На ремонт нужно около 100 тысяч гривен. Александр посчитал, что соберет деньги за два-три года. А после ремонта надеется, что в архитектурный памятник удастся вдохнуть новую жизнь.

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