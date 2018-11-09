В Сумской области мать и отчим держали на цепи дочь

Сегодня, 23:08

Мать свой поступок объясняет тем, что дочь набрала кредитов и нигде не работала


В Сумской области мать и отчим отобрали у 22-летней дочери телефон и документы, посадили на цепь и оставили на неделю на привязи.

По словам потерпевшей, приковала ее родная мать. А потом отобрала телефон и документы и запретила общаться с родным сыном.

Вырваться девушка смогла, с помощью маникюрных ножниц. Ими открыла замок. Мать свой поступок объясняет тем, что дочь набрала кредитов и нигде не работала. Поэтому все финансовые обязательства ложились на нее. Говорит: ко всему, дочь употребляла наркотики.

Никаких обращений матери относительно дочери в социальные службы или полиции ранее не поступало, говорят следователи. Поэтому теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы.

В американском городе Перри в Калифорнии супружеская пара держала взаперти 13 своих детей, причем некоторые из них были прикованы цепью к кровати. Дети от 2 до 29 лет неизвестно, какое время провели в подвальном помещении своего дома. Их спасла обычная случайность – 10-летней девочке чудом удалось вырваться из подвала и позвонить в полицию.

Также мы писали в Ивано-Франковске мать 30 лет держала глухонемого сына взаперти.
видео, плен, цепь
Источник:

"Сегодня"

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