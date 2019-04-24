В Сумской области мужчина хранил более полусотни гранат и мин времен Второй мировой войны

Правоохранители изъяли из схрона 54 гранаты, в том числе противотанковые, 11 мин и 14 запалов для ручных гранат

Фото: СБУ

В Сумской области у жителя Краснопольского района сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник с большим арсеналом средств поражения времен Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Сумской области.

Как сообщается, правоохранители изъяли из схрона 54 гранаты, в том числе противотанковые, 11 мин и 14 запалов для ручных гранат времен Второй мировой войны. Обнаруженные предметы направили на экспертизу.

Фото: СБУ

Решается вопрос относительно открытия уголовного производства по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" (ст.263 УКУ).

Напомним, недавно сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали международный канал поставки Россией вооружений в страны, в отношении которых действуют санкции ООН.

Также, в Киеве оперативники задержали мужчину с арсеналом оружия из зоны проведения операции Объединенных сил на Донбассе. В его квартире нашли винтовки "Мосина", противотанковую гранату РПГ-22 "Нетто", три корпуса гранаты Ф-1 с запалами УЗРГМ, часть обреза ружья, патроны калибра 5.45 – 2786 штуки, а также вещества, похожие на наркотическое средство каннабис и метамфетамин.



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