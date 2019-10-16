В Сумской области мужчина погиб от взрыва гранаты

Фото: npu.gov.ua

В Конотопском районе Сумской области 39-летний мужчина погиб в результате взрыва гранаты, правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, сообщила пресс-служба областной Национальной полиции.

"Местный житель на заднем сиденье своего автомобиля обнаружил предмет, похожий на гранату. Для того, чтобы выяснить, что это, пригласил своего знакомого. Во время того, как мужчина осматривал "находку", произошел взрыв. В результате он получил телесные повреждения, от которых скончался по дороге в больницу. Погибшему мужчине было 39 лет", - рассказали в полиции.

По данному факту в полиции уже открыли уголовное производство. Проводятся неотложные первоочередные следственные действия, направленные на выяснение обстоятельств, которые привели к гибели человека. Также полицейские устанавливают, каким образом взрывоопасный предмет оказался в салоне авто.

Ранее на оккупированной территории Луганской области взорвалась боевая граната. В результате взрыва пострадали пятеро детей возрастом от семи до 13 лет. Инцидент произошел в селе Черногоровка Перевальского района. Недалеко от жилых домов дети обнаружили тайник с боеприпасами.

А в Мариуполе у общественного туалета нашли подозрительный пакет, в котором вроде бы заметили боеприпасы. После того как напуганные прохожие позвонили в полицию, на место мгновенно приехали взрывотехники. В пакете действительно обнаружили гранату и патроны к автоматическому оружию.

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