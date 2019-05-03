В Сумской области мужчина посадил работника на цепь

Несмотря на скованные руки, потерпевшему удалось бежать

Место происшествия. Фото: npu.gov.ua.

Правоохранители задержали жителя Охтырского района, который держал на цепи рабочего. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Сумской области. Потерпевшего, с закованными в цепь руками, увидел один из местных жителей. Он и вызвал полицию.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, мужчина сбежал с частного дома местного жителя. Закованным в цепи он оказался, потому что 23-летний владелец частного хозяйства, пытался заставить беглеца работать.

Оказалось, что накануне пасхальных праздников 54-летний, нигде не работающий, Виктор познакомился с местным жителем. Тот предложил ему пожить в своем доме, взамен на помощь по хозяйству. Вместе с хозяином и его семьей потерпевший встретил Пасху, а после праздников они начали наводить порядок во дворе.

Однако, когда молодой хозяин дома загадал потерпевшему приступать к заготовкам древесины на зиму, тот отказался и ушел. Когда хозяин обнаружил пропажу работника – рассердился. Вместе с другом он сел в машину и начал искать беглеца. После они затолкали его силой в авто, а уже дома посадили на пятиметровую цепь и закрыли в сарае. Несмотря на скованные руки, потерпевшему удалось бежать.

Полицейские открыли уголовное дело по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека). Горехозяину грозит наказание в виде ограничения свободы до пяти лет.

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