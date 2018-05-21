В Сумской области мужчина пришел попрощаться с бывшей женой и погиб от взрыва гранаты

В одном из сел Краснопольского района 35-летний мужчина подорвал себя гранатой на глазах бывшей жены. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

В дежурную часть Краснопольского отделения полиции поступило сообщение от врача бригады скорой медицинской помощи о том, что житель одного из сел погиб от взрыва гранаты.

"На вызов немедленно выехали руководство ГУНП, следственно-оперативная группа отделения полиции, работники взрывотехнической и кинологической служб, – комментирует начальник Краснопольского отделения полиции Виталий Гордиенко. – Было установлено, что свидетелем гибели мужа стала его бывшая жена. По ее словам, они были разлучены уже четыре года, однако поддерживали хорошие отношения, ведь имели двух несовершеннолетних детей. В тот день он позвонил и попросил прийти в лесополосу, которая была неподалеку их дома, чтобы попрощаться. А когда она пришла, увидела мужчина держит в руках гранату. Сначала он перебрасывал ее из руки в руку, а после того, как она упала на землю, накрыл своим телом. Раздался взрыв. Сама женщина не пострадала".

Следователи полиции сразу провели два неотложных обыска домов, где жил человек. В здании бывшей жены правоохранители ничего не нашли, а вот в доме, где погибший проживал последние четыре года, были найдены зарегистрированное гладкоствольное охотничье ружье и патроны различного калибра.

Отмечается, что по месту жительства погибший характеризуется с положительной стороны, ни судимости не имел. Осмотрев место происшествия, полицейские нашли металлические обломки и металлическую скобу от гранаты Ф-1.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Убийство" и ч.1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием", в рамках которого полиция выясняет причины и обстоятельства самоубийства, а также происхождение оружия и боеприпасов.

Накануне в Ивано-Франковской области военный бросил в толпу гранату. Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о том, что в результате инцидента пострадали девять человек. Также сообщается, что у военного произошел конфликт с местными жителями.

Также сообщалось, что в Одесской области неизвестные бросили гранату во двор депутата Измаильского райсовета и руководителя районной организации партии БПП, бизнесмена Александра Петкова. В момент взрыва в доме никого не было — бизнесмен с семьей находился в Одессе. Следы взрыва на заднем дворе возле окон столовой обнаружила в субботу утром женщина, которая присматривала за домом, пока хозяева были в отъезде.

Напомним, в ночь воскресенье, 6 мая, на улице Соборной в Петропавловской Борщаговке на окраине Киева прогремел взрыв, в результате которого пострадал мужчина.