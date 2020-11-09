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В Сумской области мужчина изнасиловал девочку на кладбище

9 ноября, 10:13

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Копы уже сообщили о подозрении злоумышленнику

В Сумской области правоохранители оперативно задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, инцидент произошел в Конотопе. О случившемся в полицию сообщила сама пострадавшая.

Как установили правоохранители, злоумышленник, увидев девушку, которая шла по темной улице, догнал ее и силой затащил на кладбище, где и изнасиловал. После чего скрылся в неизвестном направлении, прихватив с собой ее мобильный телефон.

Копы оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 31-летний житель районного центра.

Ему уже сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Видео: Сегодня

Ранее мы сообщали, что на Волыни мужчина в течение двух лет насиловал несовершеннолетнюю. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Также напомним, во Львове директор детского лагеря насиловал девочек. Во время расследования копы разоблачили 11 фактов развращения и изнасилования девочек в возрасте 11-14 лет.

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