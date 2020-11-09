В Сумской области мужчина изнасиловал девочку на кладбище

В Сумской области правоохранители оперативно задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней.
Как рассказали в пресс-службе ГУНП, инцидент произошел в Конотопе. О случившемся в полицию сообщила сама пострадавшая.
Как установили правоохранители, злоумышленник, увидев девушку, которая шла по темной улице, догнал ее и силой затащил на кладбище, где и изнасиловал. После чего скрылся в неизвестном направлении, прихватив с собой ее мобильный телефон.
Копы оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 31-летний житель районного центра.
Ему уже сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее мы сообщали, что на Волыни мужчина в течение двух лет насиловал несовершеннолетнюю. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Также напомним, во Львове директор детского лагеря насиловал девочек. Во время расследования копы разоблачили 11 фактов развращения и изнасилования девочек в возрасте 11-14 лет.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк