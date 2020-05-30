В Сумской области мужчина систематически насиловал маленькую падчерицу

Приставания к девочке заметила ее мать, которая и обратилась в полицию

В Сумской области копы задержали жителя одного из райцентров, которого подозревают в изнасилованиях малолетней падчерицы.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, к стражам порядка обратилась мать девочки.

"Женщина случайно стала свидетельницей сексуальных домогательств своего сожителя к 10-летний дочери. На место происшествия выехал наряд патрульной полиции, следственно-оперативная группа и сотрудники ювенальной превенции", - говорится в сообщении.

Во время опроса оказалось, что 41-летний мужчина ранее был судим за преступления против личности и он почти два года систематически насиловал ребенка.

Подозреваемого задержали, было открыто уголовное производство, назначен ряд экспертиз. Следователи проверяют всю полученную информацию и готовят материалы для вручения задержанному подозрения. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, недавно в Киеве задержали мужчину, который насиловал 13-летнего мальчика и снимал детскую порнографию. Жертвой насильника оказался его крестник. Педофил не только издевался над ребенком, но и зарабатывал на этом.

Ранее мы сообщали, что в Черниговской области 13-летняя девочка забеременела от "примерного" семьянина.

А под Ровно школьница забеременела от своего отчима. Детали жуткого скандала с изнасилованием стали известны, когда семиклассница София, которая учится в интернате, стала носить одежду больших размеров и заметно поправилась.

Также напомним, что недавно Верховная Рада Украины отклонила закон о химической кастрации педофилов.

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