Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,56
29,78
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

В Сумской области мужчина убил сестру и ее приятеля, а тела сжег в печке

3 мая, 22:32

Во время обыска у подозреваемого в печке нашли обгоревшие человеческие кости

Полиция Сумской области
Полиция Сумской области.

В Сумской области мужчина убил свою сестру и ее знакомого, а потом сжег их тела в печке. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Сумской области. 

Событие произошло в Недригайловском районе 30 апреля. К мужчине пришла в гости его 47-летняя сестра и ее 36-летний знакомый. Некоторое время они употребляли алкогольные напитки, затем начали ссориться. 

Владелец дома на несколько минут ушел в летнюю кухню, взял топор и вернулся за стол. Мужчина обухом топора ударил сестру, а потом и ее знакомого, от чего они сразу и умерли. Чтобы скрыть содеянное он перенес тела в летнюю кухню и по очереди сжег их в печке. 

Только через два дня стало известно, что женщина с мужчиной исчезли. Правоохранители узнали, что именно с убийцей они общались в последний раз. Во время обыска в его доме обнаружили следы крови, а в печке нашли обгоревшие человеческие кости. 

Полицейские задержали мужчину и готовят ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Известно, что задержанный уже отбывал наказание за убийство. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы. 

Напомним, в Днепропетровской области в колодце нашли тело беременной женщины. В жутком убийстве подозревают сожителя. 


Ранее сообщалось, что серийный убийца, который убил двух людей в Киеве, получил пожизненный срок заключения.

Также мы писали, что в Винницкой области двое мужчин убили свою знакомую, которая знала об их предыдущем преступлении. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег убийство, пожизненное, сжег

Вы сейчас просматриваете новость " В Сумской области мужчина убил сестру и ее приятеля, а тела сжег в печке". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жуткая смерть беременной: в убийстве подозревают сожителя

30 апреля, 22:19

Тело Юлии нашли в колодце, на днях она должна была родить второго ребенка

В Житомирской области человека забили до смерти из-за мелочных обвинений

27 апреля, 12:25

Трагедия произошла на дворе пострадавшего, куда ворвался агрессивный молодчик

В Винницкой области произошло жестокое убийство

23 апреля, 17:54

Оба задержанных ранее привлекались к ответственности

В Винницкой области мужчина во время ссоры задушил жену

23 апреля, 13:20

Из-за наличия доказательств мужчина сам признался в содеянном

Покушение на Порошенко: озвучены подробности

Афонские монахи ударили РПЦ по самому больному месту: детали

Тайна перевала Дятлова раскрыта: умирали в мучениях

Типы женской фигуры: что нужно знать каждой девушке?

Что произойдет, если все осы исчезнут

Путин разгневал россиян решением: «Отрубят не только кабель»

32-летняя россиянка превращается в живую Барби

Девушка Криштиану Роналду стала интернет-знаменитостью

Разумков о завершении войны и возвращении узников из тюрем

Низкий старт: В Украине обрушились цены на овощи

Самые красивые жены и любовницы мировых диктаторов

Настоящие имена отечественных звезд шоу-бизнеса

Обновленные платежки и "доступ в квартиру": новый закон о ЖКУ введен в действие

Сегодня, 07:51

С мая плату за жилищно-коммунальные услуги будут начислять по-новому, а с июня разрешат отказываться от ненужных услуг

Украинцам грозят вулканы: из Антарктиды вернулась 23-я научная экспедиция

Вчера, 07:18

Полярники рассказали о стремительно тающих ледниках и женщинах в экспедиции

Игорь Кононенко: "Работаем над ошибками и перезагрузкой партии"

Вчера, 07:00

Подводим итоги избирательной кампании Петра Порошенко с одним из его ключевых соратников. Первый зампред фракции БПП — об ошибках, главных достижениях и политическом будущем президента Украины

Пеня за коммуналку, штрафы для евроблях и субсидии по-новому: чего ждать украинцам в мае

1 мая, 07:51

С мая на долги по коммунальным платежам будут начислять пеню

У Зеленского прокомментировали требование снижения тарифов

5 причин, по которым пары разводятся, прожив вместе десятки лет

7 кухонных приборов, от которых давно пора избавиться