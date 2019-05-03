В Сумской области мужчина убил сестру и ее приятеля, а тела сжег в печке
Во время обыска у подозреваемого в печке нашли обгоревшие человеческие кости
В Сумской области мужчина убил свою сестру и ее знакомого, а потом сжег их тела в печке. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Сумской области.
Событие произошло в Недригайловском районе 30 апреля. К мужчине пришла в гости его 47-летняя сестра и ее 36-летний знакомый. Некоторое время они употребляли алкогольные напитки, затем начали ссориться.
Владелец дома на несколько минут ушел в летнюю кухню, взял топор и вернулся за стол. Мужчина обухом топора ударил сестру, а потом и ее знакомого, от чего они сразу и умерли. Чтобы скрыть содеянное он перенес тела в летнюю кухню и по очереди сжег их в печке.
Только через два дня стало известно, что женщина с мужчиной исчезли. Правоохранители узнали, что именно с убийцей они общались в последний раз. Во время обыска в его доме обнаружили следы крови, а в печке нашли обгоревшие человеческие кости.
Полицейские задержали мужчину и готовят ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Известно, что задержанный уже отбывал наказание за убийство. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.
Напомним, в Днепропетровской области в колодце нашли тело беременной женщины. В жутком убийстве подозревают сожителя.
Ранее сообщалось, что серийный убийца, который убил двух людей в Киеве, получил пожизненный срок заключения.
Также мы писали, что в Винницкой области двое мужчин убили свою знакомую, которая знала об их предыдущем преступлении.
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