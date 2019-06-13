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В Сумской области мужчина умер после укуса шершня

13 июня, 15:31

38-летний человек умер в карете скорой помощи

Иллюстрация. Фото: msknorka.ru
Иллюстрация. Фото: msknorka.ru.

В Сумской области 38-летний мужчина умер после укуса шершня – в районном центре Бурынь врачи не сумели спасти человека, который скончался в карете скорой помощи.

Как сообщил сотрудник пресс-службы областного управления Нацполиции Владимир Крупецких, инцидент произошел 12 июня.

"Вчера в карете скорой помощи скончался 38-летний житель района. Его доставляли в больницу после укуса шершня. Полиция выясняет обстоятельства этого происшествия в рамках уголовного производства, открытого по статье "Убийство". Тело направлено в морг", – сообщил коп.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Окончательная причина смерти мужчины будет установлена после соответствующих экспертиз.

В свою очередь, врачи предупредили – с приходом жары активизировалось множество опасных насекомых, укусы которых могут привести к летальному исходу. Одним из ни является шершень.

"Эти насекомые живут в густых старых лесах, но они строят свои гнезда и на чердаках домов, хозяйственных зданий или иных сооружений. От одного укуса шершня умереть нельзя, его яд мало чем отличается от яда осы. Однако, если у человека есть аллергия на укусы насекомых, то даже один шершень несет смертельную опасность", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о смертельном случае в Харьковской области – 46-летний мужчина погиб после множества укусов насекомых.

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Тег укус, шершень, сумская область

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Источники:

УНИАН , Сегодня

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