В Сумской области на горячем поймали наркодилера

Мужчина занимался сбытом амфетамина

Фото: ГУНП в Сумской области.

В Шостке полицейские задержали мужчину, который занимался сбытом амфетамина в городе. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Сумской области.

Дилера задержали "на горячем", сразу после продажи очередной партии наркотика и получения денег. Преступник оказался 39-летним местным жителем. Сейчас копы выясняют каналы поступления наркосырья и круг его постоянных покупателей.

Фото: ГУНП в Сумской области

"В полиции в отношении подозреваемого открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"", – рассказали в полиции и отметили, что дилеру грозит от пяти до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области будут судить 76-летнюю жительницу Кривого Рога Днепропетровской области, которая на пенсии решила поработать наркокурьером.

Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

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