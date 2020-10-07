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В Сумской области на проезжей части загорелась "ГАЗель" (видео)

7 октября, 11:26

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

На помощь пришли спасатели

В городе Бурынь Сумской области на проезжей части загорелся грузовой автомобиль ГАЗ "3302".

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, инцидент произошел на улице Независимости. Водитель вместе со свидетелем происшествия пытались самостоятельно потушить пожар. Они использовали огнетушители, однако укротить огонь им не удалось, мужчины вызвали спасателей.

Сотрудники ГСЧС оперативно прибыли на место ЧП и ликвидировали возгорание. Огонь успел охватить отсек двигателя, передние колеса и кабину автомобиля.

Окончательная причина пожара устанавливается.

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Видео: dsns.gov.ua

Ранее мы сообщали, что в Запорожской области произошло столкновение двух автомобилей, после которого одна из машин загорелась. В результате два человека погибли в огне.

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Также напомним, в Киеве на ходу вспыхнул Merсedes и сгорела машина возле больницы. Устанавливать причины пожаров будут правоохранительные органы.

Кроме того, в Николаевской области после ДТП загорелись грузовики. Один из водителей самостоятельно выбрался из машины после аварии.

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спасатели газель пожар ГСЧС сумская область
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