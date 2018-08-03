В Сумской области начала плодоносить чудо-яблоня

Сегодня, 14:41

От урожая у дерева-колонии гнутся ветки


В городе Кролевец Сумской области начала плодоносить уникальная яблоня-колония. В этом году урожай здесь небывалый – местные не видели такого уже около десяти лет.

Уникальность этой яблони в том, что дерево перерождается уже больше 200 лет и разрослось более чем на 10 соток. Работники станции натуралистов, которые ухаживают за деревом, верят, что яблоня и ее плоды чудодейственные: снимают усталость и дарят молодость.

Почувствовать силу яблони и попробовать молодильных яблок сюда едут туристы из разных уголков Украины. Для них работники станции натуралистов заранее собирают яблоки и готовят из них варенье. Рецептов не раскрывают, однако уверяют, чтобы сохранить магические свойства плодов – готовить надо с любовью и не один день.

В этом году работники станции натуралистов планируют собрать более сотни килограммов молодильных яблок, поэтому приглашают туристов попробовать необычный фрукт.

Напомним, по легенде, более 200 лет назад яблоню посадил князь Мещерский – в знак любви к своей жене. У дерева давно нет материнского ствола. А вот ветви разрослись так, что укоренились и образовали полтора десятка новых стволов.

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