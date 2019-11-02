В Сумской области нашли пропавшего на соревнованиях подростка: где был парень

/ Фото: Нацполиция

В Сумской области охотники нашли подростка, который пропал во время спортивных соревнований вчера, 1 ноября. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

Парень участвовал в соревнованиях по спортивному ориентированию, но до финиша так и не дошел.

Как рассказали в ведомстве, кроме правоохранителей и спасателей, мальчика искали жители окрестных сел, райцентра, охотники, егери, работники аграрных предприятий. Подростка нашли охотники в десяти километрах от места проведения соревнований. Ночь он провел в заброшенном доме, а грелся у самостоятельно разведенного костра. Сейчас состояние его здоровья вполне удовлетворительное, и он с родителями возвращается домой.

Реклама

Напомним, в Прилуках Черниговской области на железнодорожных путях нашли тело 14-летнего Дениса Чаленко . Правоохранители предполагают, что с ребенком произошел несчастный случай. Мол, школьник мог попасть под поезд случайно.

Также мы писали, что в Одесской области ранее произошла трагедия, потрясшая всю страну. В Ивановке пропала 11-летняя Даша Лукьяненко, а после напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Кроме того, в Белой Церкви из Центра социально-психологической реабилитации детей "Злагода" ушел и не вернулся 13-летний Артем Ковтуненко .

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама