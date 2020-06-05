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В Сумской области зафиксировали вспышку коронавируса: в селе заболели 13 человек, в том числе ребенок

5 июня, 14:31

Руслан Ровик Руслан Ровик

В селе планируют ввести карантин, а въезды и выезды - закрыть

В Сумской области зафиксирована новая вспышка коронавируса – в селе Горобивка COVID-19 обнаружили у 13 человек, среди которых один ребенок.

Об этом во время брифинга сообщил директор областного лабораторного центра Владимир Збаражский.

"Ситуация за эти несколько дней обострилась в селе Горобивка. На протяжении трех суток обнаружено 13 заболевших, из них один ребенок", - заявил он.

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Источником заболевания считают женщину, занимавшуюся торговлей, у которой заболевание обнаружили 29 мая.

В настоящее время решается вопрос о введении в селе адаптивного карантина. Врачи рассчитывают, что жители села будут придерживаться самоизоляции, а въезды и выезды из поселка закроют.

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Как сообщал сайт "Сегодня", по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 5 июня в Украине зафиксировано 25 964 случая заболевания COVID-19. Из них в Сумской области – 188.

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Ранее в Сумах целую роту патрульных отправили на самоизоляцию после того, как коронавирус подтвердили у их коллеги.

Кроме того, была зафиксирована вспышка коронавируса у сотрудников супермаркета в Сумах- COVID-19 заболели восемь сотрудников.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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карантин инфекция вспышка коронавирус сумская область

Источник: Сегодня

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