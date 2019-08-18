В Сумской области парень устроил стрельбу в кафе: есть пострадавший

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В одном из кафе Ахтырки в Сумской области в ночь на 18 августа произошла стрельба. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

"Между посетителями заведения произошел конфликт, в ходе которого один из них достал пистолет и сделал несколько выстрелов. В результате одна из пуль попала в его оппонента. Правонарушитель скрылся с места происшествия на автомобиле. Благодаря принятым розыскным мероприятиям полицейские задержали его", – говорится в сообщении.

Правонарушителем оказался 24-летний житель Киева. Он приехал в Ахтырку навестить родителей. За рулем парень находился в состоянии алкогольного опьянения, за что полицейскими был составлен соответствующий административный протокол. У него изъяли травматический пистолет и доставили в отдел полиции.

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Между тем врачи оказали пострадавшему необходимую помощь. Жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.

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Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За совершенное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Ранее сообщалось, что в Соломенском районе столицы в прошлом месяце произошла стрельба во дворе жилого дома. В результате ЧП пострадал парень, он получил ранение ноги.

Также у супермаркета на Бессарабской площади Киева произошла стрельба. В полиции сообщили, что один из посетителей конфликтовал с покупателями, затем вышел на улицу, сделал несколько выстрелов вверх и скрылся. Позже появились кадры с места событий.

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