В Сумской области подросток отсудил алименты у родителей

Родители мальчика развелись, и он жил с бабушкой

/ Фото: Pixabay

В Сумской области Тростянецкий районный суд удовлетворил иск 15-летнего парня, в котором он просил взыскать с его родителей алименты в свою пользу. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Как выяснилось, юноша просил суд взыскивать алименты с отца в свою пользу, так как считал, что мать распоряжается ими не в его интересах. Отметим, что Семейный кодекс Украины предусматривает право ребенка, достигшего 14 лет, непосредственно обратиться в суд за защитой своих прав.

"Пользуясь таким правом, 14-летний житель г.Тростянец, родители которого развелись и который проживал последние годы постоянно с бабушкой, обратился в Тростянецкий районный суд с иском, в котором просил взыскать с обоих родителей в свою пользу алименты", - рассказали в суде.

Реклама

Кроме того, в пресс-службе отметили, что подросток уже окончил 9 классов школы и поступил в училище в Харькове, где сейчас живет в общежитии.

Ранее мы сообщали, что с начала действия инициативы "Чужих детей не бывает", стартовавшей в Украине в феврале 2018 года, с неплательщиков алиментов взыскали 8,4 млрд грн.

Журналисты также узнали, чем приходится заниматься должникам по алиментам на общественных работах:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама