В Сумской области подросток получил огнестрельное ранение, играя с винтовкой

В Сумской области парень получил ранение, стреляя с другом по жестяным банкам. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области.
Сообщается, что в отделение полиции сообщили из детской больницы Сум, что к ним с пулевым ранением ноги обратился 15-летний житель одного из сел Краснопольского района. В больницу его привезли родители. Как пояснил парень родителям и правоохранителям, которые прибыли по вызову, ранения в ногу он получил по дороге из магазина. В медицинском учреждении с ноги парня врачи достали пулю из пневматической винтовки.
Работники Краснопольского отдела полиции начали искать "стрелка". Однако сам несовершеннолетний упорно утверждал, что не видел того, кто в него мог стрелять. После очередного разговора парень признался, что на самом деле он вместе с 20-летним другом развлекались стрельбой по жестянкам из пневматической винтовки. Чтобы избежать наказания от родителей, придумал историю что его ранил неизвестный.
В полиции данное событие зарегистрировали. А с парнем и его родителями провели соответствующие воспитательные беседы.
Напомним, в городе Чоп, что на Закарпатье, 41-летний местный житель открыл стрельбу в толпу людей возле круглосуточного магазина.
Ранее во Львове 29-летний местный житель попал в больницу с огнестрельным ранением. Медики диагностировали у пострадавшего "пулевые ранения брюшной стенки и паховой области".
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