Чтобы скрыть избежать наказания от родителей, парень сказал, что в него выстрелил неизвестный

/ Фото: Pixabay

В Сумской области подросток получил огнестрельное ранение, играя с винтовкой https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%8C%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%8C%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 2019-07-30T14:54:09+03:00 Другие регионы Чтобы скрыть избежать наказания от родителей, парень сказал, что в него выстрелил неизвестный

В Сумской области парень получил ранение, стреляя с другом по жестяным банкам. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области.

Сообщается, что в отделение полиции сообщили из детской больницы Сум, что к ним с пулевым ранением ноги обратился 15-летний житель одного из сел Краснопольского района. В больницу его привезли родители. Как пояснил парень родителям и правоохранителям, которые прибыли по вызову, ранения в ногу он получил по дороге из магазина. В медицинском учреждении с ноги парня врачи достали пулю из пневматической винтовки.

Работники Краснопольского отдела полиции начали искать "стрелка". Однако сам несовершеннолетний упорно утверждал, что не видел того, кто в него мог стрелять. После очередного разговора парень признался, что на самом деле он вместе с 20-летним другом развлекались стрельбой по жестянкам из пневматической винтовки. Чтобы избежать наказания от родителей, придумал историю что его ранил неизвестный.

В полиции данное событие зарегистрировали. А с парнем и его родителями провели соответствующие воспитательные беседы.

Напомним, в городе Чоп, что на Закарпатье, 41-летний местный житель открыл стрельбу в толпу людей возле круглосуточного магазина.

Ранее во Львове 29-летний местный житель попал в больницу с огнестрельным ранением. Медики диагностировали у пострадавшего "пулевые ранения брюшной стенки и паховой области".

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