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В Сумской области погибла член избирательной комиссии

19 июля, 13:49

Женщину сбил водитель, у которого копы заметили признаки алкогольного опьянения

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области
Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области.

В Сумской области произошло смертельное ДТП, в котором погибла женщина из состава Участковой избирательной комиссии, которая возвращалась с участка.

Об этом заявил заместитель начальника областного управления Нацполиции в Сумской области Олег Григоров, сообщает местное издание "Данкор".

Трагедия произошла в Бурыни, когда несколько членов УИК возвращались с участка, где готовились к проведению выборов. Около четырех часов утра водитель машины сбил женщину 1977 года рождения, которая от полученных травм погибла на месте.

Полицейские, прибывшие на место смертельной аварии, установили, что у водителя были признаки алкогольного опьянения.

Как стало известно, погибшей оказалась Ольга Плевако, работавшая на избирательном участке № 590060 по округу №159 и представляла "Оппозиционный блок".

Напомним, что, по данным Патрульной полиции Украины, за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 1331 человек.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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Тег ДТП, сумская область, УИК, смертельное ДТП

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