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В Сумской области пограничники задержали убийц, бежавших в Россию

17 июля, 15:36

Они скрывались после преступления, совершенного во Львовской области

Пограничники Сумского отряда задержали сегодня в пункте пропуска "Бачевск" мужчин, подозреваемых в убийстве во Львовской области.

Как сообщает сайт Госпогранслужбы, бойцы отряда получили от коллег из Национальной полиции ориентировки о том, что ими разыскиваются лица, которые подозреваются в убийстве во Львовской области и которые, вероятно, будут пытаться бежать за пределы государства, скорее всего в Российскую Федерацию.

Около 6 часов утра в пункт пропуска "Бачевск" на выезд в Россию прибыл автомобиль марки "SKODA OCTAVIA" украинской регистрации под управлением гражданина Украины. Также в салоне транспортного средства находились двое пассажиров – граждане Украины, которые подозреваются в убийстве во Львовской области.

Сейчас лица задержаны и в установленном порядке переданы работникам полиции для проведения дальнейших следственных мероприятий.

Как сообщалось, в Киеве задержали иностранца, который разыскивался по линии Интерпола.

Ранее в Одессе пограничники задержали иностранца, который находился в международном розыске по запросу Молдовы.


 

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Тег убийство, задержание, львовская область, кпп, сумская область, Госпогранслужба Украины

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