В Сумской области полицейские нашли в автомобиле сумку с наркотиками

В Сумской области полицейские обнаружили и изъяли в автомобиле почти килограмм наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Правоохранители задержали автомобиль, когда он ехал в направлении Шостки. При проверке полицейские обратили внимание на одну из сумок в багажнике легковушки, и попросили показать ее содержимое. Как оказалось, в сумке находились два пакета с похожим на марихуану сухим веществом.

"Владельцем автомобиля оказался ранее судимый 45-летний житель Шостки. Что касается 56-летнего пассажира, то он до сих пор в поле зрения правоохранителей не попадал. И тем не менее, именно он назвался владельцем сумки. Водитель же, по его словам, даже не подозревал, какой груз перевозит его приятель. По приблизительным подсчетам, вес изъятого зелья составляет около одного килограмма, что по ценам черного рынка стоит чуть больше сорока тысяч гривен", – рассказал начальник Глуховского отдела полиции Александр Войтенко.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, перевозка наркотических средств). Изъятые наркотики направили на исследование, а владельца сумки проверяют на причастность к возможному распространению наркотических веществ.

Не так давно в Черкасской области сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность организованной группировки наркоторговцев. Преступники наладили производство и сбыт психотропных веществ.

Кроме того, ранее в Киевской области ликвидировали межрегиональную группу наркодилеров и изъяли партию наркотиков на 2 миллиона гривен.