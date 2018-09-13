В Сумской области полицейские задержали супружескую пару серийных церковных воров

Сегодня, 20:26

Правоохранители нашли наркозависимых супругов в больнице


В Сумской области полицейские, которые разыскивали серийных церковных воров, нашли их в больнице. В медучреждение супруги попали после того, как их избили после ограбления копилки для пожертвований в Свято-Георгиевском храме.

Как выяснили правоохранители, и мужчина, и женщина ранее уже были судимы за кражи. Кроме того, супруги оказались наркозависимыми. Для того, чтобы получить деньги на еду и наркотики, пара ежедневно что-то воровала или кого-то обманывала. Теперь обоим супругам грозит до пяти лет лишения свободы.

Не так давно в Киеве задержали "сладкую парочку" квартирных воров из Керчи.На счету подозреваемых семь эпизодов преступной деятельности. Воры заранее выбирали квартиру, подбирая ключи, проникали в помещение, похищали ценные вещи и сдавали их в ломбард. 

А в Белой Церкви была задержана банда, совершавшая квартирные кражи и грабежи. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киевской области.
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