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В Сумской области поймали 17-летнюю подрывницу банкоматов

12 октября, 16:55

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко

Вместе с сообщником она ездила по Украине и похищала из терминалов крупные суммы

В Ахтырке Сумской области была задержана парочка грабителей, которая гастролировала по Украине и взрывала банкоматы. Девушке – 17 лет, ее сообщнику – 31. Оба – харьковчане. Вместе обчищали терминалы минимум в четырех областях.

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Накануне последнего преступления в Полтавской области украли из аппарата 322 тыс. грн. Поймали парочку во время очередного подрыва. Им грозит до 10 лет заключения.

Ранее "Сегодня" сообщали о том, как в Харькове злоумышленники взорвали банкомат в отделении банка.

"11 января около 04:00 до Немышлянского отдела полиции поступило сообщение о том, что неизвестные взорвали банкомат, расположенный в отделении банка по проезду Стадионный. Злоумышленникам не удалось завладеть денежными средствами. Пострадавших лиц нет", – рассказали в полиции..

Также мы писали о взрыве банкомата на улице Академика Вальтера в Харькове. где было похищено около 200 тыс. грн . В результате взрыва разорвало все кассеты с деньгами, которые разлетелись.

Кроме того, мы рассказывали о схожем случае в Кировоградской области. В Знаменке злоумышленники подорвали банкомат, который был установлен в фасаде в здании городского дворца культуры по улице Октябрьской революции. Тогда взрывом вынесло окна трех этажей, однако ворам так и не удалось добраться до денег.

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криминал грабители воры ахтырка банкоматы сумская область

Источник: Сегодня

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