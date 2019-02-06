В Сумской области пожар в жилом доме унес жизнь мужчины
Тело погибшего во время тушения огня обнаружили спасатели
В Сумской области в жилом доме вспыхнул пожар. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
О пожаре спасателям стало известно сегодня утром в 6:55. Как выяснилось, огонь вспыхнул в жилом доме на улице Владимира Куца в селе Алексино Тростянецкого района. В 7:32 спасателям удалось локализовать пожар, а в 8:02 его полностью ликвидировали.
"Во время разбора конструкций для выявления скрытых очагов горения на полу в одной из комнат было обнаружено тело хозяина 1936 года", – рассказали в ГСЧС.
По предварительным выводам специалистов причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
Ранее мы писали о том, что в Украине с начала года произошло около четырех с половиной тысяч пожаров, в которых погибли более 300 человек и еще 150 получили ранения.
Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.
Кроме того, не так давно в ГСЧС сообщили о печальном "антирекорде" – за одни сутки, 7 января, в пожарах погибли 17 человек.
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