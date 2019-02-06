Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,42
31,39
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

В Сумской области пожар в жилом доме унес жизнь мужчины

Сегодня, 15:17

Тело погибшего во время тушения огня обнаружили спасатели

Фото: Pixabay
В Сумской области пожар в жилом доме унес жизнь мужчины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/30f/044/5c530f044a0c1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/30f/044/5c530f044a0c1.jpg Другие регионы Тело погибшего во время тушения огня обнаружили спасатели

В Сумской области в жилом доме вспыхнул пожар. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

О пожаре спасателям стало известно сегодня утром в 6:55. Как выяснилось, огонь вспыхнул в жилом доме на улице Владимира Куца в селе Алексино Тростянецкого района. В 7:32 спасателям удалось локализовать пожар, а в 8:02 его полностью ликвидировали.

"Во время разбора конструкций для выявления скрытых очагов горения на полу в одной из комнат было обнаружено тело хозяина 1936 года", – рассказали в ГСЧС.

По предварительным выводам специалистов причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Ранее мы писали о том, что в Украине с начала года произошло около четырех с половиной тысяч пожаров, в которых погибли более 300 человек и еще 150 получили ранения.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличиваетсяОсновными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

Кроме того, не так давно в ГСЧС сообщили о печальном "антирекорде" – за одни сутки, 7 января, в пожарах погибли 17 человек.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег пожар, мужчина, ГСЧС, сумская область, погибший

Вы сейчас просматриваете новость " В Сумской области пожар в жилом доме унес жизнь мужчины". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецкой области вспыхнул частный дом: погиб мужчина

Сегодня, 10:00

Причину пожара на данный момент устанавливают

В Днепре пожар уничтожил водочный склад

Вчера, 18:05

Пожар уничтожил 100 квадратных метров склада алкогольной продукции

Пожар в Бердянске унес жизни двух человек

Вчера, 15:19

В огне погибла пожилая женщина и ее сын

В Донецкой области вспыхнул частный дом: спасатели обнаружили тело женщины

Вчера, 13:00

Тело погибшей во время тушения огня обнаружили спасатели

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Украину хотят оставить без полиэтиленовых пакетов: сколько это будет стоить

Сегодня, 07:51

Какие именно кульки запретят и чем их заменят

Украинцам начали урезать субсидии

Сегодня, 07:00

За год «скидка» стала меньше на 200 грн. Эксперты: виноват рост доходов и снижение норм

Бюджет выборов-2019: сколько стоит стать президентом

Вчера, 07:51

Нынешние выборы обойдутся политикам сравнительно недорого. Правда, это смотря с чем сравнивать

Четыре рабочих дня вместо пяти – ждать не так долго, как кажется

Вчера, 07:43

Сколько работают люди в разных странах и кто в Украине уже может взять себе "лишний" выходной