В Сумской области пожар в жилом доме унес жизнь мужчины

Тело погибшего во время тушения огня обнаружили спасатели

Фото: Pixabay

В Сумской области пожар в жилом доме унес жизнь мужчины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/30f/044/5c530f044a0c1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/30f/044/5c530f044a0c1.jpg 2019-02-06T15:17:00+02:00 Другие регионы Тело погибшего во время тушения огня обнаружили спасатели

В Сумской области в жилом доме вспыхнул пожар. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

О пожаре спасателям стало известно сегодня утром в 6:55. Как выяснилось, огонь вспыхнул в жилом доме на улице Владимира Куца в селе Алексино Тростянецкого района. В 7:32 спасателям удалось локализовать пожар, а в 8:02 его полностью ликвидировали.

"Во время разбора конструкций для выявления скрытых очагов горения на полу в одной из комнат было обнаружено тело хозяина 1936 года", – рассказали в ГСЧС.

По предварительным выводам специалистов причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Ранее мы писали о том, что в Украине с начала года произошло около четырех с половиной тысяч пожаров, в которых погибли более 300 человек и еще 150 получили ранения.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

Кроме того, не так давно в ГСЧС сообщили о печальном "антирекорде" – за одни сутки, 7 января, в пожарах погибли 17 человек.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Сумской области пожар в жилом доме унес жизнь мужчины". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...