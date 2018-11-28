В Сумской области пожилой мужчина погиб под колесами автомобиля

В Сумской области автомобиль наехал на лежащего на проезжей части 61-летнего мужчину. Пешеход от полученных травм скончался, сообщили в пресс-службе полиции области.

ДТП произошло вечером 27 ноября в селе Ображиевка Шосткинского района. За рулем автомобиля "Suzuki" находился 45-летний водитель. Пешеход на момент аварии лежал на проезжей части, 61-летний мужчина от полученных травм скончался на месте.

"По данному факту в полиции начато уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего", в рамках чего предназначены ряд экспертиз", – рассказали в полиции.

В полиции отметили, что, по предварительным данным, водитель автомобиля находился за рулем в трезвом состоянии. По факту ДТП продолжаются следственные действия.

Ранее мы писали о том, что за десять месяцев 2018 года на дорогах Украины произошло более 122 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 2651 человек.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.